Tereza Cristina vai ao Canadá no fim de semana para tratar de fertilizantes

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, viaja no fim de semana para Ottawa, no Canadá, onde terá reuniões com autoridade homóloga e com exportadores de fertilizantes. A viagem da ministra vai ocorrer no período de 12 a 15 de março, como informa o Diário Oficial da União (DOU).

A guerra na Ucrânia expôs a dependência brasileira por adubos importados. Dos 40,6 milhões de toneladas de fertilizantes consumidos pela agricultura nacional, 81% vêm de fora, especialmente da Rússia.

Na semana passada, Tereza Cristina disse que o potássio é o produto de maior preocupação do governo brasileiro e iria negociar com países como o Canadá para garantir a aquisição desse fertilizante.

"O nosso maior gargalo no Brasil é o potássio. Importamos mais de 90% do que consumimos. Este é o produto com o qual temos mais preocupação e por isso é que, já prevendo isso, estávamos articulando com outros países produtores, como o Canadá", disse ela, em entrevista à CNN Brasil na semana passada.

