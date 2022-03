Previ vende participação em sete FIPs para Spectra por R$ 157 milhões

A Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, vendeu sua participação em sete FIPs (Fundos de Investimento em Participações) para a Spectra Investimentos, gestora de fundos com atuação no mercado secundário deste tipo de investimento. A Previ vai receber R$ 157 milhões na operação.

De acordo com a Previ, as negociações começaram em 2019. Os fundos negociados foram o FIP Brasil Agro, FIP Brasil Sustentabilidade, FIP Brasil Petróleo, FIP Brasil Equity Properties (FIP BEP), FIP Investidores Institucionais III, FIP Portos e Ativos Logísticos e FIP Terra Viva.

Esta foi a primeira alienação da Previ no segmento de FIP. O mercado secundário desses fundos é considerado incipiente. No ano passado, a Petros, fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, também realizou venda de sete fundos de participação para a Spectra Investimentos, pelo valor de R$ 86 milhões.

A Previ ainda tem posição em mais 14 FIPs, que somam em torno de R$ 450 milhões e representam 0,19% do total de seus investimentos. "A venda de participação em FIPs está alinhada com a maturidade do Plano 1 e contribuirá com o amadurecimento e crescimento desta indústria, pois a operação foi importante para oxigenar a carteira de investimentos e gerar liquidez para a Previ", informou a fundação, em nota.

