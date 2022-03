PIB da África do Sul cresce 1,2% no 4º trimestre ante trimestre anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul cresceu 1,2% no quarto trimestre de 2021 ante o terceiro trimestre, segundo dados publicados nesta terça-feira pela agência de estatísticas do país, a Stats SA. No fechamento de 2021, o PIB sul-africano teve expansão de 4,9%. O PIB real, no entanto, ainda não se recuperou aos níveis pré-pandemia de covid-19. A economia da África do Sul continua 1,8% abaixo do patamar do primeiro trimestre de 2020, informou a Stats SA.

