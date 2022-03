Ministério da Economia anuncia programa voltado para mulher empreendedora

A secretária especial de Produtividade ,e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Marques Consentino, anunciou nesta terça-feira, 8, a criação programa "Brasil para Elas", voltado para mulheres empreendedoras. "O presidente Jair Bolsonaro vai assinar um decreto que cria uma estratégia nacional de empreendedorismo feminino. O programa terá um comitê envolvendo os ministérios da Economia, Mulher, Cidadania, entre outros, além dos bancos púbicos e do Sebrae, e representantes da sociedade", afirmou, em cerimônia no Palácio do Planalto.

Ela lembrou que as mulheres são responsáveis 80% das decisões de compra no País, mas tomam apenas 20% do crédito.

Daniella destacou que caixa, Banco do Brasil, Banco do Nordeste (BNB) e o Banco da Amazônia (Basa) lançam nesta terça linhas especiais de crédito para o público feminino.

"Fiz essa pergunta e desafio aos presidentes dos bancos públicos e eles toparam buscar conosco essa resposta. Eles estão oferecendo não só crédito, microcrédito e apoio, mas um esforço muito mais amplo", acrescentou a secretária especial.

