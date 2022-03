Georgieva aponta impactos da guerra sobre preços de energia e otimismo com transição verde

Diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FM), Kristalina Georgieva disse nesta terça-feira, 8, que as sanções impostas à Rússia, devido à guerra na Ucrânia, terão impactos sobre outras economias, em especial sobre preços das commodities de energia. Em painel sobre liderança feminina e clima, organizado pelo Financial Times, Georgieva demonstrou estar otimista com a aceleração da transição energética após o atual conflito.

As medidas restritivas adotadas pelo Ocidente contra Moscou terão reflexos em outras economias, disse ela. Mesmo concordando com autoridades europeias de que "ainda é muito cedo" para precisar impactos da guerra, Georgieva destaca preços das commodities, em especial de energia, que já foram alterados. As economias de países vizinhos e a erosão da confiança de negócios também foram apontadas.

"Se você olhar no longo prazo, estou otimista de que este choque da guerra acelerará transição energética", disse a diretora. Ela afirmou que combustíveis fósseis estão ficando relativamente mais caros do que as alternativas sustentáveis e que líderes perceberiam que tais fontes de energia "trazem riscos geopolíticos consigo".

Georgieva afirmou que a equipe da FMI está em contato com autoridades ucranianas para apoiar no gerenciamento da crise e que estuda o pedido de auxílio emergencial de US$ 1,4 bilhão pela Ucrânia.

