Gasolina no Ceará mantém estabilidade e preço chega a R$ 7,23

Preço médio do litro da gasolina nos postos custou, em média, R$ 6,543, segundo pesquisa da ANP entre 27/2 e 5/3. Valor médio é um pouco menor do que os R$ 6,546 da semana anterior

O preço da gasolina no Ceará sofreu pequena queda no preço médio na semana passada e fechou a R$ 6,543 nos postos de combustíveis. O valor do litro poderia ser encontrado no Estado por até R$ 7,239, o que representa estabilidade, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP).



Os valores representam uma estabilização nas últimas três semanas. O preço médio variou entre R$ 6,571 no dia 12 de fevereiro, caindo para R$ 6,540 no dia 19 de fevereiro e se mantendo neste patamar de preço com variações mínimas nas semanas seguintes.

Sobre o assunto Congelar preço da gasolina está no radar do governo

Shell anuncia saída do petróleo e gás russo por conflito na Ucrânia

Preço da gasolina volta a subir na primeira semana de março, mostra ANP

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O preço do diesel segue a mesma lógica. Na semana passada, o preço chegou à média de R$ 5,887, e máxima de R$ 6,29. Isso também representa uma manutenção do patamar de custo com o combustível, que, na semana encerrada no dia 12 de fevereiro tinha custo médio de R$ 5,896 e máximo de R$ 6,29.

Gás de cozinha

No que se refere ao Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha de 13 kg, o mesmo cenário. Fechou a semana passada custando média de R$ 103,66 e máxima de R$ 115. O custo máximo é idêntico ao de 12 de fevereiro, enquanto o custo médio era de R$ 103,93.

Os produtos que ficaram mais caros no Brasil | Dei Valor



Tags