Faturamento e emprego industrial começam 2022 em alta, diz CNI

O faturamento real e o emprego industrial começaram 2022 em alta, completando três meses de crescimento. É o que mostra a pesquisa Indicadores Industriais, divulgada nesta terça-feira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Os dois indicadores estão em tendência de alta desde novembro de 2021.

De acordo com o levantamento, o faturamento real da indústria cresceu 2,8% em janeiro, na série livre de efeitos sazonais. Segundo a CNI, com a revisão do resultado de dezembro de 2021 (de queda de 0,3% para uma alta de 0,7% frente a novembro), o faturamento industrial acumula três altas consecutivas, de 6,6% no período. Mesmo assim, o indicador segue 5,2% abaixo do registrado em janeiro de 2021.

Já o emprego industrial, na avaliação da entidade, mostra novo fôlego, após ter interrompido, no início do segundo semestre de 2021, longa tendência de crescimento que vinha desde o início da recuperação após a paralisação das atividades ainda em março e abril de 2020, em razão da pandemia de covid-19.

A alta no mês de janeiro na comparação com dezembro de 2021 foi de 0,1% na série dessazonalizada. Com a revisão para cima dos resultados de novembro e dezembro do ano passado, o emprego acumula alta de 0,5% nos últimos três meses.

"Trata-se de uma nova tendência de alta após ter mostrado estabilidade nos três meses anteriores (de agosto a outubro de 2021). O emprego havia mostrado forte alta na primeira metade de 2021; com isso, o emprego industrial mostra alta de 3,7% em janeiro de 2022 na comparação com janeiro de 2021", afirma o gerente de Análise Econômica da entidade, Marcelo Azevedo.

Com relação às horas trabalhadas na produção, elas seguem superando o patamar pré-pandemia, mas se mantiveram praticamente estáveis de dezembro para janeiro, com ligeiro recuo de 0,1% na série dessazonalizada. Na comparação com janeiro de 2021, as horas trabalhadas tiveram crescimento de 0,6% em janeiro deste ano. A CNI também compara o indicador com o registrado em fevereiro de 2020, período pré-pandemia. Nessa comparação, as horas trabalhadas em janeiro de 2022 cresceram 3,7%.

Com relação à massa salarial, a pesquisa mostra crescimento pelo terceiro mês consecutivo. Em janeiro deste ano, a massa salarial real da indústria teve alta de 4,2% em relação a dezembro de 2021. A CNI esclarece que o resultado de dezembro também foi revisado, de queda de 1,2% frente a novembro para alta de 0,3%. Assim, em três meses (novembro a janeiro), a massa salarial teve crescimento de 5,7%. Com a alta do mês de janeiro, a massa salarial supera em 2,3% a registrada no mesmo mês de 2021.

O rendimento médio real também teve aumento de 4,2% em janeiro na comparação com dezembro de 2021. No entanto, na comparação com janeiro de 2021, o indicador representa uma queda de 1,3%.

Apesar dos bons indicadores de faturamento e emprego, principalmente, a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) completou sete meses consecutivos de queda. Em janeiro de 2022, a UCI caiu 0,3 ponto porcentual em relação ao mês anterior, para 79,1%.

"Após atingir 82,3% em junho de 2021, a UCI mostrou queda ao longo de todo o segundo semestre de 2021 e se manteve em queda no primeiro mês de 2022", destaca a CNI.

