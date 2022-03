Conselho de Economia Ceará fará rodada de palestras educativas para jornalistas do O POVO

Articulista quinzenal do O POVO

A ação faz parte dos objetivos da entidade de levar à sociedade temas econômicos de forma didática. Veja abaixo calendário com os temas a serem ministrados

O Conselho de Economia Regional Ceará (Corecon-CE) fará uma rodada de palestras com jornalistas do O POVO de março a junho de 2022. A ação faz parte dos objetivos da entidade de levar à sociedade temas econômicos de forma didática.

O encontro virtual acontecerá todas as quartas, quinzenalmente. O primeiro tema será ministrado pelo economista e membro do Conselho, Eldair Melo, no dia 9 de março, das 14h às 14h30min.

O assunto "Variáveis macroeconômica, política monetária e política fiscal" será o primeiro a ser apresentado ao O POVO. O encontro é apenas para profissionais da casa.

As palestras serão divulgados em formato de matéria no O POVO.

Sobre o ciclo de palestras, Silvana Parente, presidente do Corecon-CE, frisa que a ação é muito importante no sentido da contribuição dos economistas do Estado para capacitar e nivelar os jornalistas nos temas econômicos.

Os temas foram escolhidos entre a editoria de Economia e a entidade, para trazer conceitos de comportamento das variáveis macroeconômicas, o que é política monetária, que é a relação com a taxa de juros e créditos, a política fiscal, que diz respeito aos gastos da tributação, como analisar o mercado de trabalho como dados do Caged, IBGE, e os indicadores de pobreza e desigualdade.

Silvana acrescenta que também serão discutidos temas econômicos não convencionais que são importantes para a economia do Ceará: desenvolvimento regional e territorial, economia popular e solidária, endividamento da população, educação financeira. "Tudo isso, são temas econômicos importantes para ampliar o nível de conhecimento dos jornalistas no debate público sobre a economia".

Veja abaixo o calendário de palestras*

9 de março - Variáveis macroeconômica, política monetária e política fiscal - Eldair Melo

16 de março - Análise do mercado de trabalho : emprego e ocupação - Fabio Castelo Branco

30 de março - Análise do nível de pobreza e desigualdades e políticas de inclusão - Silvana Parente

13 de abril - Desafio da Recuperação econômica - Davi Azim

27 de abril - Desenvolvimento regional e territorial - Lauro Chaves

11 de maio - Economia popular e solidária - Silvana Parente

25 de maio - Endividamento e educação financeira - Desirée Mota

8 de junho - Sustentabilidade: critérios ASG (ambiental, social e governança) - Chirlene Maia

22 de junho - Comércio exterior - Chirlene Maia

*Este calendário está sujeito a alterações. As palestras são voltadas para profissionais do O POVO

