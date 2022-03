Assessoria de Pacheco diz que não há reunião marcada com Guedes

A assessoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que não há reunião agendada nesta terça-feira, 8, com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Mais cedo, o relator dos projetos dos combustíveis na Casa, Jean Paul Prates (PT-RN), afirmou que iria se reunir com Pacheco e Guedes para falar sobre o pacote pautado na Casa.

A assessoria de Guedes informou que não há previsão do encontro.

