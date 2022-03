StoneX: preço do diesel está 51% abaixo do mercado internacional e da gasolina, 35%

A defasagem dos preços nas refinarias da Petrobras subiram nesta segunda-feira, 7, com a disparada do preço do petróleo no mercado internacional. Segundo a consultoria StoneX, o preço do diesel está 51% abaixo do mercado internacional e da gasolina, 35%.

O cálculo, feito pelo consultor em Gerenciamento de Risco da consultoria StoneX, Pedro Shinzato, leva em conta o preço do petróleo, a cotação do dólar e o preço do frete que seria pago na importação do produto.

Na manhã desta segunda-feira, o petróleo chegou a atingir US$ 139,13 o barril do tipo Brent para contratos de maio, mas recuou rapidamente e fechou cotado a US$ 123,21 o barril.

O governo estuda uma maneira de evitar que a Petrobras repasse a totalidade da defasagem para o consumidor final, o que vem punindo as ações da estatal no mercado. Fontes próximas ao assunto informaram que é possível estabelecer um congelamento temporário dos combustíveis da estatal, para evitar impacto na inflação deste ano eleitoral.

