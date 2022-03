Porto Freire Engenharia encerra atividades após 38 anos

A Porto Freire Engenharia, com sede em Fortaleza, informou que está encerrando as atividades. Fundada em 1984, a empresa atuava no ramo da construção em áreas nobres e na periferia de Fortaleza, tendo o Parque Del Sol como um dos principais projetos nos últimos anos.

No total, de acordo com as contas da própria construtora, cerca de 20 mil pessoas habitam os mais de 7 mil imóveis construídos ao longo de 38 anos. Os empregos gerados somam 600 postos diretos e mais 3 mil indiretos.

"Decerto, essa trajetória foi também permeada por desafios, principalmente nos últimos anos. Desafios estes que a empresa tentou contornar ao máximo, a fim de evitar qualquer dano aos seus clientes", afirma o comunicado da empresa.

A Porto Freire estava em recuperação judicial desde fevereiro de 2021, quando somava uma dívida de aproximadamente R$ 24 milhões. Cinco meses depois, em junho, o fundador da empresa, Jorge Wilson Porto Freire, faleceu.

O texto que informa do encerramento das atividades da empresa destaca o papel dele, definindo-o como "homem de grandes ideias", relembrado pela "irreverência."

Unidades em construção

A construtora, no entanto, não informou sobre como ficam os edifícios que não estão concluídos. No site da empresa, estão nesta condição o Vila Gaudí, na Cidade dos Funcionários, e o Solaris Residence, entre a Maraponga e o Mondubim.

Na nota enviada à imprensa, a empresa informa: "em breve, divulgaremos todos os canais de comunicação para mais informações."

