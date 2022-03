Grãos: conflito Rússia-Ucrânia pode aumentar inflação de alimentos

A guerra na Ucrânia pode exacerbar a questão da inflação dos preços de alimentos, disse Jason Grant, do Centro de Comércio Agrícola da universidade Virginia Tech. "Algumas das áreas de trigo mais produtivas da Ucrânia estão no lado leste do país, onde começou a escalada das tensões com a Rússia", afirmou.

"A Ucrânia também é um grande exportador de milho para a China, superando os Estados Unidos nos últimos anos. A maioria dos preços de commodities é determinada globalmente e o conflito Rússia-Ucrânia só vai exacerbar a pressão inflacionária sobre os já crescentes preços de alimentos e energia."

