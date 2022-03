Fitch rebaixa rating de Belarus de B para CCC, citando sanções e laços com a Rússia

A Fitch rebaixou nesta segunda-feira, 7, o rating de Belarus de B para CCC, classificação na qual as perspectivas não são oferecidas usualmente.

Em relatório, a agência aponta que novas sanções e a possibilidade de medidas adicionais relacionadas com o papel do país na invasão da Ucrânia, combinadas com laços econômicos e financeiros estreitos com a Rússia, criam riscos significativos para a estabilidade macrofinanceira e aumentam a incerteza quanto à vontade e capacidade de Belarus de cumprir as suas obrigações externas.

Tags