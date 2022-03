DoE aprova troca de 2,7 mi de barris de sua reserva, liberando-os para ExxonMobil

O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos aprovou a 12ª troca de 2,7 milhões de barris de petróleo, a fim de liberá-los para a ExxonMobil, retirando a commodity de sua reservas estratégica (SPR, na sigla em inglês), informa o governo americano hoje em comunicado. A liberação ocorre no âmbito de uma autorização publicada pelo Doe em novembro de 2021.

Somadas, as liberações do DoE enviaram 24,4 milhões de barris das reservas, a fim de fortalecer a oferta de combustível no país, diz a nota oficial. Como em toda troca do tipo, haverá um retorno adiante, bem como um envio adicional pela empresa, que dependerá do tempo para se efetuar toda a transação, explica o departamento.

Tags