Comitê de nomeação da Vale indica manutenção do atual Conselho de Administração

A mineradora Vale divulgou na noite de ontem, 4, a lista de candidatos ao seu conselho de administração, que passará por nova eleição após a renúncia do ex-presidente da Previ, José Maurício Pereira Coelho. Por ter sido eleito por meio de voto múltiplo, todo o conselho precisará passar por eleição formal para complementação de mandato.

Os nomes indicados pelo Comitê de Nomeação, instalado em janeiro, são os mesmos que integram hoje o conselho de administração. Para o lugar de Coelho, que renunciou, foi indicado o atual presidente da Previ, Daniel Stieler. Stieler já vem atuando no conselho por meio de nomeação feita pelo colegiado.

O conselho de administração da Vale tem, ao todo, 13 integrantes, sendo um deles eleito pelos empregados e que não precisará ser reeleito em abril próximo. A lista do comitê traz, assim, 12 nomes. Além de Stieler, são eles: José Luciano Duarte Penido (membro independente), Fernando Jorge Buso Gomes, Eduardo de Oliveira Rodrigues Filho, Ken Yasuhara, Marcelo Gasparino da Silva (membro independente), Mauro Gentile Rodrigues da Cunha (membro independente), Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos (membro independente), Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira (membro independente), Rachel de Oliveira Maia (membro independente), Roberto Castello Branco (membro independente) e Roger Allan Downey (membro independente).

De acordo com o comunicado, apesar de ter indicado a continuação do atual colegiado, o comitê de nomeação sugeriu para a eleição a ser realizada em 2023 um "reforço de competências" menos presentes no colegiado atual, relativas a "inovação de negócios, inteligência digital e novas tecnologias, comercial e trading".

