Trabalho como se meu mandato fosse de três anos, diz presidente interino do BNB

No cargo de presidente interino do Banco do Nordeste desde 17 de janeiro de 2022, José Gomes da Costa afirmou que trabalha "como se o mandato fosse de três anos." Em entrevista à rádio O POVO CBN na manhã desta sexta-feira, 4, ele disse não pensar em efetivação ou saída do cargo e foca os trabalhos na gestão.

"Eu trabalho como se fosse para passar um mandato de três anos. Sou funcionário de carreira do banco, passei os últimos quatro anos como superintendente da Bahia. Trago para a presidência do banco o conhecimento das dores dos clientes", afirmou em entrevista ao jornalista Jocélio Leal.

Da costa reforçou o papel do BNB como instituição de fomento da Região, reconheceu a cobrança que pesa sobre o banco para dar resultados e disse focar para que isso aconteça, destacando a experiência dele no atendimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Pix em alta: mais de R$ 7 bilhões movimentados pelo Crediamigo

Presidente do BNB descarta realização de concurso para atender novas áreas de atuação

Hidrogênio Verde: BNB foi procurado por empresas

Privatização ou incorporação do BNB são "especulações sem fundamento", afirma presidente

'Mandato de transformação'

"A gente sabe, lá na ponta, do que os clientes precisam e esse mandato é de transformação. A gente está procurando dar o suporte necessário para áreas da direção geral possam melhorar cada vez mais a qualidade de atencimento e agilidade das entregas. Vamos fazer um grande trabalho aqui", prometeu.

Ao chegar ao cargo em janeiro, ele demonstrou os resultados da última gestão - cuja maioria do tempo teve à frente outro funcionário de carreira do BNB, Romildo Rolim. Em 2021, o Banco do Nordeste obteve um lucro líquido de R$ 1,62 bilhão após registrar fluxo de R$ 41,8 bilhões em aplicações de crédito ao longo de 2021. Os números representam um crescimento de 59% da margem de lucro mesmo no ano passado com relação a 2020, e alta de 4,2% no montante investido no mesmo comparativo. Ao todo foram cinco milhões de operações bancárias ao longo de 2021.



Tags