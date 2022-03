PIB do Brasil cresce 4,6% em 2021, atinge R$ 8,7 trilhões e supera perdas da pandemia

Com destaque para crescimento da indústria e do setor de serviços, economia brasileira supera as perdas de 2020, quando o PIB do Brasil recuou 3,9%

O saldo final de todas as riquezas produzidas pelo Brasil em 2021 foi de R$ 8,7 trilhões. Desempenho representa um crescimento de 4,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no ano passado, revertendo assim o cenário de queda gerado pela pandemia de Covid-19. Resultado supera as perdas geradas pelo período pandêmico que em 2020 fez a economia brasileira recuar 3,9%.

Os dados são do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais e foram revelados na manhã desta sexta-feira, 4 de março, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa indica que o crescimento do PIB do Brasil em 2021 foi puxado pela alta no desempenho do setor de serviços, com crescimento de 4,7% e da indústria (4,5%), em especial a da construção civil, que após cair 6,3% em 2020, fechou 2021 com alta de 9,7%.

“Todas as atividades que compõem os serviços cresceram em 2021, com destaque para transporte, armazenagem e correio (11,4%). O transporte de passageiros subiu bastante, principalmente, no fim do ano, com o retorno das pessoas às viagens. A atividade de informação e comunicação (12,3%) também avançou puxada por internet e desenvolvimento de sistemas”, explica a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

A alta nos serviços de comunicação e conectividade via internet manteve a tendência de expansão acelerada impulsionada pelo contexto de isolamento social, ensino remoto e home office fomentados pela pandemia. Rebeca reforça ainda que outros tipos de serviços, em especial os prestados de forma presencial como alimentação fora do lar e turismo, voltaram a crescer com o relaxamento das medidas de isolamento, fechando o ano passado com alta de 7,6%.

Outros setores de serviços com crescimento no Brasil em 2021 foram:

Comércio (5,5%)

Atividades imobiliárias (2,2%)

Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade sociais (1,5%)

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (0,7%)

Os indicadores indicam ainda que os investimentos no Brasil avançaram 17,2%, favorecidos por novos empreendimentos no ramo de construção e pela produção interna de bens de capital. Com relação a balança comercial do País de bens e serviços, a alta foi de 12,4% nas importações e de 5,8% nas exportações.

“Como a economia aqueceu, o país importou mais do que exportou, o que gerou esse déficit na balança de bens e serviços. Isso puxou o PIB um pouco para baixo, contribuindo negativamente para o desempenho da economia”, pontua Rebeca.

Desempenho da indústria no Brasil em 2021

A única atividade industrial brasileira que não cresceu ao longo do ano passado foi a relacionada a eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos. Apesar disso, o desempenho do segmento fechou o ano em cenário de estabilidade, com queda de 0,1% no comparativo com 2020. A crise hídrica foi o principal motivo para o não crescimento de tal atividade.

As indústrias extrativas avançaram 3% com a alta na extração de minério de ferro. No topo da cadeia industrial do País, o destaque positivo foi o desempenho do setor de construção civil. Após amargar queda de 6,3% em 2020, atividade fechou o ano de 2021 com alta de 9,7%, com expansão sustentada pela criação de novas vagas de empregos no setor.

Com peso menor na cenário de expansão industrial, mas mantendo o contexto positivo, as indústrias de transformação cresceram 4,5% ao longo do ano passado, influenciadas, principalmente, "pela alta nas atividades de fabricação de máquinas e equipamentos; metalurgia; fabricação de outros equipamentos de transporte; fabricação de produtos minerais não-metálicos; e indústria automotiva", conforme ressalta o IBGE na divulgação dos dados.

As indústrias extrativas também avançaram, computando alta de 3% sob forte influência do aumento da atividade de extração e exportação de minério de ferro em 2021.

Agropecuária no Brasil em 2021



Com intensas adversidades climáticas, a agropecuária, pilar central da economia brasileira, em especial para exportação de commodities, computou recuo de 0,2% em 2021. Enquanto o setor da pecuária enfrenta baixa diante da queda na produção de bovinos e de leite, as plantações brasileiras sofreram com estiagem prolongadas e geadas. Veja desempenho dos principais segmentos agrícolas no Brasil em 2021:

Produção de soja (11%)

Cana-de-açúcar (-10,1%)

Milho (-15,0%)

Café (-21,1%)

O último saldo negativo da agropecuária no Brasil havia sido registrado em 2016, quando setor computou queda de 5,2% na produção de riquezas. Na sequência, com forte recuperação, cresceu 14,2% em 2017 e depois se estabilizou com 1,3% e 0,4% de crescimento nos anos de 2018 e 2019 respectivamente. Em 2020, no primeiro ano da pandemia, setor cresceu 3,8%.

Distribuição das riquezas geradas em 2021 no Brasil

O PIB per capita alcançou R$ 40.688 no ano passado, um avanço de 3,9% em relação ao registrado em 2020, quando medida recuou 4,6% ante ao ano imediatamente anterior. Indicador representa o montante de renda que cada cidadão brasileiro teria caso as riquezas do país fossem distribuídas de forma igualitária.

“Houve uma recuperação da ocupação em 2021, mas a inflação alta afetou muito a capacidade de consumo das famílias. Os juros começaram a subir. Tivemos também os programas assistenciais do governo. Ou seja, fatores positivos e negativos impactaram o resultado do consumo das famílias no ano passado”, avalia Palis.

Apesar disso, ao contrário do que aconteceu em 2020, todos os componentes da demanda avançaram em 2021, contribuindo positivamente para o crescimento do PIB brasileiro. Os dados revelados pelo IBGE indicam ainda que o consumo das famílias avançou 3,6% e o do governo, 2%. Crescimento, ocorre após queda respectiva de 5,4% e 4,5% nesses indicadores.

