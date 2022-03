Bradesco/Correa: Não é momento para movimentos bruscos

O diretor de investimentos do Bradesco, Ademir Correa, disse nesta sexta-feira, 4, que tem sentido apreensão por parte dos clientes nas conversas que tem mantido com eles. "O que a gente recomenda neste momento, primeiro é cautela. A gente sempre busca com nossos especialistas é fazer uma consultoria muito bem elaborada. É entender o tempo de cada um, qual o destino do recurso", disse, aconselhando aos investidores a não fazerem movimentos bruscos para não realizar prejuízos.

Outra indicação do executivo do Bradesco ao investidor é a diversificação, não botar todos os ovos em apenas uma cesta, mas olhar qual é o seu prazo, o destino do recurso, ter claro para que está guardando o dinheiro.

Todavia, disse ele, neste momento de estresse da guerra há também oportunidades de crescimento. Quando o cliente não está se mostrando confortável, o executivo diz aconselhar os chamados investimentos em portos mais seguros.

Correa participou neste fim de tarde de uma live organizada pelo Grupo Bradesco para avaliar os riscos da guerra da Rússia contra a Ucrânia sobre a economia e investimentos.

