Alemanha: exportações caem 2,8% em janeiro ante dezembro; importações recuam 4,2%

As exportações da Alemanha caíram em janeiro, mas as importações recuaram em ritmo ainda mais forte. Dados publicados nesta sexta-feira (4) pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas alemã, mostram que as exportações tiveram queda mensal de 2,8% em janeiro, enquanto as importações diminuíram 4,2% no mesmo período.

Na comparação anual, por outro lado, as exportações alemãs subiram 7,5% em janeiro e as importações saltaram 22,1%.

Ainda em janeiro, a Alemanha teve superávit comercial de 9,4 bilhões de euros, considerando-se tanto ajustes sazonais quanto de calendário. O número ficou acima do saldo positivo de 8 bilhões de euros previsto por analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

