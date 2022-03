Proibida de operar no Ceará, Buser diz que empresas de ônibus publicam fake news contra a startup

Proibida de operar no Ceará após decisão judicial, a Buser diz que empresas de ônibus publicam fake news contra a startup e que entrará com ação judicial contra a empresa Expresso Guanabara. Ela acusa a companhia de disseminação de notícias falsas nas redes sociais. Em nota, o Grupo Guanabara destaca que se coloca à disposição para apurar o assunto entre os funcionários do Ceará.

“Chama a atenção, entretanto, que a ação seja proposta pela Buser logo após a empresa ter sido proibida de operar justamente no Ceará por transporte ilegal e irregular”, aponta comunicado, acrescentando que ainda não teve acesso ao teor da ação judicial e, por isso, não tem condições de se manifestar sobre o caso.

Documentos judiciais aos quais O POVO teve acesso indicam que os equipamentos usados para a publicação da postagem, em 2019, estavam vinculados a e-mails corporativos com domínios como expressoguanabara.com.br.

A postagem contestada pela Buser, e retirada do ar pela 8ª Vara Cível de São Paulo, é de um ônibus pegando fogo, com a logo da startup e a seguinte mensagem: "Informamos que nosso veículo incendiou-se (sic) ontem, 12 de fevereiro, na Bahia. Foram registrados apenas prejuízos materiais. Daremos todo suporte aos passageiros prejudicados. Atenciosamente, Equipe Buser”.

Em comunicado ao O POVO, a Guanabara disse que a acusação da Buser é “invenção” e não há nenhum e-mail ou celular corporativo da empresa envolvido com a divulgação da notícia falsa. Ele criticou a empresa por frequentemente intimidar outras companhias com ameaças de processos, mas não cumprir as decisões judiciais impostas contra a sua operação.

O Grupo frisou que até agora nenhuma acusação formal foi feita contra a Guanabara ou algum dos seus funcionários, mas disse que a companhia vai apurar a conduta de um possível denunciado.

Ainda enfatiza que a Guanabara tem regras definidas a respeito do uso de contas e celulares corporativos, em acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). “Nos meios corporativos, não é permitido nem que os funcionários critiquem ou elogiem outras companhias”, enfatiza.

Em nota, a Buser reclama que as empresas de ônibus se utilizam de fake news para impedir o crescimento da startup, criada em junho de 2017. “A Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati), entidade que reúne as maiores empresas de ônibus do País, publica sistematicamente artigos recheados de informações inverídicas contra a concorrente digital, que já ingressou na Justiça com ações por difamação”, disse.

Buser segue proibida de operar no Ceará após decisão judicial

No dia 16 de fevereiro, a Justiça cearense decidiu pela paralisação, em caráter liminar, das atividades da Buser no Estado. O juiz Carlos Augusto Gomes Correia, titular da 7ª Vara da Fazenda Pública do Poder Judiciário do Ceará, definiu que a Buser deve se abster de ofertar serviços de transporte coletivo rodoviário em sua plataforma online. Em caso de descumprimento, cobra-se multa diária de R$ 50 mil.

Contra a liminar, a Buser defende a legalidade do serviço prestado, pois alega que apenas faz a intermediação, via plataforma online, entre usuários interessados em fazer uma mesma viagem de ônibus e as empresas privadas que prestam serviço de transporte coletivo por fretamento, rateando-se o custo total da viagem entre os interessados.

A empresa explica ainda que não é uma empresa de transporte rodoviário, não possui ônibus, não vende passagens e não tem rotas ou itinerários fixos, tratando-se de uma startup de tecnologia, que pratica atividade de intermediação, conectando grupos de pessoas a empresas. Por meio do site oficial da empresa, ainda é possível comprar passagens para os próximos dias, apesar da decisão judicial.



