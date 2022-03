PMI de serviços sobe a 56,5 em fevereiro nos EUA, mostra IHS Markit

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês)de serviços nos Estados Unidos subiu de 51,2 em janeiro para 56,5 em fevereiro, na leitura final feita pela IHS Markit. O resultado ficou abaixo da previsão de 56,8 feita por analistas consultados pelo The Wall Street Journal e da leitura preliminar em 56,7.

O PMI composto, por sua vez, avançou de 51,1 em janeiro para 55,9 em fevereiro, levemente abaixo da primeira leitura do dado.

Em comentário, a IHS Markit destaca que houve uma "forte retomada" da atividade de negócios em fevereiro, uma vez que as medidas para conter o avanço do coronavírus foram as mais relaxadas desde novembro de 2020.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O economista-chefe da consultoria, Chris Williamson, diz que o dado adiciona evidências das pesquisas de indústria de que a onda Ômicron teve apenas um impacto modesto e breve sobre a economia americana.

Tags