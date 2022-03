OCDE: inflação anual no grupo acelera a 7,2% em janeiro, maior taxa desde fev/91

A taxa anual de inflação nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) subiu a 7,2% em janeiro, no maior nível desde fevereiro de 1991, informou a entidade com sede em Paris nesta quinta-feira. O resultado representa uma aceleração em relação à alta de 6,6% em dezembro de 2021 e de 1,6% em janeiro de 2021. Excluindo-se a Turquia, a inflação da OCDE subiu 5,8%. Entre os países do G-20, o indicador avançou a 6,5%. Sem alimentos e energia, o aumento foi de 5,1%, maior taxa desde dezembro de 1992.

