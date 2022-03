Índice de Commodities do Banco Central cai 0,79% em fevereiro ante janeiro

O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) caiu 0,79% em fevereiro ante janeiro, passando de 408,84 pontos para 405,63 pontos, informou o BC. A queda, no entanto, não reverte o aumento de janeiro, levando a uma elevação de 2,18% no acumulado de 2022. Em 12 meses, a alta é de 30,16%. Em 2021, o IC-Br avançou 50,72%.

Para efeito de comparação, o BC também divulga em seu documento o indicador internacional de commodities, o CRB, que recuou 3,75% em fevereiro, mas tem elevação de 21,25% em 12 meses.

A queda do IC-Br na margem em fevereiro teve contribuição dos componentes de Agropecuária (-2,20%) e Metal (-1,89%). Já o segmento de Energia avançou 4,90%.

Em Agropecuária estão incluídos itens como carne de boi, óleo de soja, trigo, açúcar, milho, café, arroz e carne de porco. Já o segmento de Metal reúne alumínio, minério de ferro, cobre, estanho, zinco, chumbo e níquel. Por sua vez, em Energia estão inclusos os preços de gás natural, carvão e petróleo.

Em 12 meses, o avanço do IC-Br é puxado pelo índice de Energia (61,03%), seguido do segmento Metal (29,74%) e Agropecuária (22,62%).

