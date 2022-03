Fed/Williams: vejo 1ª alta de juros em março, e depois caminho para normalização

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John Willians, afirmou nesta quinta-feira, 3, que espera uma primeira alta de juros de um novo ciclo na reunião de março da autoridade, e depois um caminho para normalização monetária, composto por novas elevações de taxas. Em evento do Conselho para Educação Econômica, o dirigente avaliou que "há mudança global de políticas monetárias mais acomodatícias para normalização", e disse esperar fazer o movimento de forma apropriada.

Sobre a redução de balanço patrimonial do Fed, disse que será de forma mais rápida que na última vez, e que, junto com a elevação dos juros, deverá ocorrer em 2022. Questionado sobre as pressões na alta dos preços, respondeu: "temos habilidade de elevar juros de forma mais rápida se inflação for persistente".

Williams foi perguntado ainda sobre sistemas de pagamentos digitais e criptomoedas, no que disse: "queremos assegurar que sistema financeiro ofereça estabilidade". Em sua visão, o atual movimento é de muitas oportunidades, incluindo a possibilidade de redução no custo de serviços, como transações internacionais. Ainda assim, vê que é o momento para regulação, para evitar problemas instabilidade e lavagem de dinheiro.

