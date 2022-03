Efeitos da guerra para os EUA são muito incertos, diz Powell a senadores

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, repetiu a senadores em Washington um comentário realizado na quarta-feira, 2, para deputados federais nos Estados Unidos que os efeitos da guerra na Ucrânia para a economia americana são muito incertos.

"Com a invasão, as commodities subiram e geram pressão de alta da inflação no país", destacou Powell.

Embora tenha apontado que o Fed está monitorando o conflito bélico de forma bem próxima, ele disse: "E importante seguir como planejado antes da guerra, subir o juro em uma serie de vezes."

