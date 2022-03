Bolsonaro: Nosso agro não é 10, é 9, porque depende de outros fatores para ser 10

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira que o agronegócio brasileiro "não é dez", mas "nove", em razão da dependência do País da importação de fertilizantes essenciais para as lavouras.

A fala foi feita em transmissão ao vivo nas redes sociais e ao lado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, nome favorito do Centrão para ser a candidata a vice de Bolsonaro.

O agronegócio é uma importante base eleitoral do presidente, mas tem recebido acenos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal adversário do chefe do Executivo nas eleições deste ano.

"Nosso agronegócio não é dez, é nove, porque depende de outros fatores para ser dez", afirmou o presidente na live. Tereza Cristina complementou a declaração. "O Brasil, no passado, não fez um programa nacional para produção própria de fertilizantes. Fizemos opção errada lá atrás", disse a ministra, que deve lançar até o fim do mês um programa nacional para fomentar a produção local do insumo.

