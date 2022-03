ANP: Número de petrolíferas de pequeno e médio portes no Brasil sobe para 36

O número de empresas de pequeno e médio portes que atuam na exploração e produção de petróleo e gás natural passou de 25, em 2021, para 36 neste ano, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Deste total, 22 são de pequeno porte e 14, de médio porte.

A agência atribui o crescimento desse grupo de empresas no mercado interno a diferentes frentes de estímulo. Em comunicado à imprensa, ela citou a redução de royalties para pequenas e médias petrolíferas; o incentivo ao programa de desinvestimento da Petrobras; prorrogações dos contratos de concessão com compromissos de novos investimentos nos campos; e redução da alíquota de royalties sobre a produção incremental de cada campo

"Como resultado desse crescimento, espera-se um aumento do potencial de produção terrestre no curto e no médio prazos", afirmou a agência. Esse grupo de petrolíferas, de pequeno e médio portes, costumam atuar em campos terrestres, que são justamente o foco dos desinvestimentos da Petrobras nessa área de exploração e produção.

