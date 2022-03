Efeitos de conflito para economia dos EUA são altamente incertos, dirá Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmará, nesta quarta-feira, 2, que as implicações do ataque russo à Ucrânia para a economia dos Estados Unidos são "altamente incertas" e que a instituição monitora a situação "de perto". Os comentários serão feitos em discurso durante audiência no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, cujo texto foi divulgado na manhã desta quarta.

Powell explicou que o impacto de curto prazo da invasão, da guerra em curso e das sanções relacionadas são marcadas por incertezas.

Na visão dele, a gestão apropriada da política monetária demanda o reconhecimento de que, em momentos como a atual, a economia evolui de maneiras inesperadas. "Precisaremos ser ágeis na resposta aos dados recebidos e às perspectivas em evolução", diz, de acordo com o texto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags