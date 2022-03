Bayer supera expectativa e tem lucro líquido de 1,16 bilhão de euros no 4º tri

A Bayer obteve lucro líquido de 1,16 bilhão de euros (US$ 1,30 bilhão) no quarto trimestre de 2021, informou a companhia na terça-feira, 1º de março. O resultado representa uma melhora expressiva no desempenho da companhia na comparação com igual trimestre do ano anterior, quando obteve lucro líquido de 308 milhões de euros.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) antes de itens especiais foi de 2,40 bilhões de euros, valor 0,1% superior ao 2,39 bilhões de euros reportado no quarto trimestre de 2020.

As vendas aumentaram 12%, a 11,12 bilhões de euros, em comparação com 10 bilhões de euros no quarto trimestre do ano anterior, superando as expectativas de consenso de analistas de 10,47 bilhões de euros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A divisão Crop Science, que inclui produtos agrícolas, registrou crescimento nas vendas no quarto trimestre, variação positiva de 11% em relação ao quarto trimestre do ano anterior. A companhia atribui o resultado do segmento principalmente ao crescimento das vendas na América da América Latina e Ásia, além dos preços e volumes mais altos e às contribuições do programa de eficiência.

A multinacional alemã disse que atualmente enfrenta processos judiciais envolvendo o Roundup, herbicida à base de glifosato de cerca de 98 mil demandantes, número atualizado em 22 de outubro, em comparação com 125 mil demandantes em 2020. O produto químico era produzido pela Monsanto, que a Bayer adquiriu em 2018 por US$ 63 bilhões.

O banco Citi disse que espera que o procurador-geral dê uma opinião entre março e maio sobre se a Suprema Corte dos EUA deve ouvir o recurso no caso Hardeman, onde um consumidor alega que seu câncer foi causado pelo Roundup.

Na divisão de produtos farmacêuticos, as vendas de medicamentos prescritos aumentaram mais de 7,4% em 2021, com alguns dos negócios da divisão mostrando recuperação dos efeitos negativos causados pela pandemia, informou a empresa. As vendas de saúde ao consumidor também cresceram em 2021, impulsionadas pela demanda proveniente de um maior foco em saúde e prevenção durante a pandemia.

Para 2022, a Bayer espera aumentar significativamente as vendas, lucros e fluxo de caixa livre. As vendas devem ser de cerca de 46 bilhões de euros, o que significa um crescimento de vendas de 7% e uma margem Ebitda de 25% a 26%, para 12 bilhões de euros.

A orientação parece cautelosa e pode fornecer alta durante o ano, segundo analistas da Stifel. O Citi espera que a perspectiva da Bayer possa implicar em atualizações de consenso de 3%.

Espera-se que o lucro principal por ação seja de cerca de 7 euros, enquanto o fluxo de caixa livre é visto em cerca de 2 bilhões de euros a 2,5 bilhões de euros. A Bayer disse ainda que proporia manter seu dividendo inalterado em 2 euros.

Tags