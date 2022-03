Presidente do Fed: estou aberto a subir juro quatro vezes este ano, se necessário

Presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic disse estar aberto a subir a taxa de juros nos Estados Unidos quatro vezes em 2022, se a inflação no país não reduzir como esperado. Em oportunidades anteriores, o dirigente disse defender três aumentos de 25 pontos-base na taxa dos Fed funds. Nesta terça, 1º, porém, ele afirmou não ter visão "preconcebida" sobre a trajetória do juro nos EUA.

De qualquer forma, o foco do Fed este ano ficará sob o controle da inflação e sua redução a um nível mais próxima da meta de 2% ao ano da entidade, ressaltou Bostic, durante evento do Instituto Peterson para Economia Internacional.

O dirigente - que não tem direito a voto nas reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) este ano - alertou ainda para a provável pressão de alta nos preços de energia ao longo de 2022

Segundo ele, a economia americana, assim como o mercado de trabalho local, mostram sinais de que estão se sustentando sozinhos e, por isso, não é necessário manter a ampla acomodação adotada durante a crise do coronavírus. Com o mercado de trabalho dos EUA "muito apertado", é possível que o Fed tome as medidas necessárias para controlar a inflação sem prejudicar o crescimento do emprego, completou Bostic.

