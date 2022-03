PMI da indústria chinesa sobe a 50,2 em fevereiro, diz NBS

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) oficial da indústria da China subiu de 50,1 em janeiro a 50,2 em fevereiro, informou nesta terça-feira o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês). O avanço é o quarto consecutivo e contrariou a expectativa de queda a 49,9 dos economistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

A marca de 50 separa contração da expansão na pesquisa. Apesar do impulso inesperado, um graduado estatístico do NBS, Zhao Qinghe, disse que o avanço na produção e nas atividades da indústria desacelerou, afetado pelo feriado do Ano Novo Lunar.

O subíndice de produção nas fábricas recuou de 50,9 em janeiro a 50,4 em fevereiro. Já o de novas encomendas subiu de 49,3 em janeiro a 50,7 no mês passado. O de novas encomendas de exportação foi de 48,4 a 49,0.

Também foi divulgado nesta terça o PMI de serviços, que subiu de 50,3 em janeiro a 50,5 em fevereiro. O PMI que inclui serviços e a atividade de construção avançou de 51,1 em janeiro a 51,6 em fevereiro. Fonte: .

