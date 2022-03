Novo lote do vale-gás Ceará será entregue no dia 15; veja quem tem direito

O repasse do novo lote do vale-gás Ceará ocorrerá daqui a duas semanas, no dia 15 de março. A informação foi revelada no início da tarde desta terça-feira, 1º de março, pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT). Programa garante a entrega de vouchers a serem trocados por recargas gratuitas do botijão de 13kg de gás de cozinha.

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o gestor destaca que o repasse será conduzido pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) para as prefeituras de todos os municípios do Ceará.

Após a entrega para as prefeituras, a distribuição será nominal, sob responsabilidade de cada município que deverá organizar esquema próprio de distribuição dos vouchers à população. Será a primeira entrega de 2022. A lista dos beneficiários será disponibilizada no site da SPS.

O programa emergencial criado durante a pandemia foi transformado em política pública permanente do Estado e garante a entrega, a cada quatro meses, de vouchers a serem trocados por botijões de 13kg do gás de cozinha. Ao todo são três vouchers entregas ao longo de cada ano.

No último repasse, em dezembro de 2021, o Ceará distribuiu 201.259 tíquetes do vale-gás do Ceará, incluindo 292 tíquetes destinados a 146 entidades que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. As entidades beneficiadas foram selecionadas para o programa Mais Nutrição e pelo edital Cozinhas Sociais. Com relação ao número de beneficiários do primeiro repasse de 2022, os detalhes ainda não foram revelados.

Quem tem direito ao vale-gás do Ceará?

Beneficiárias do Cartão Mais Infância

Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e que recebem o Auxílio Brasil

Núcleos familiares com renda per capita igual ou inferior a R$ 100,25

Jovens inseridos no programa Superação

Como se cadastrar para receber o vale-gás no Ceará?

A distribuição será realizada pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS). Assim, o Estado repassará uma determinada quantidade de tickets que podem ser trocados por recargas no botijão de gás de cozinha para cada municípios. Tal processo leva em consideração o número de beneficiários presentes em cada cidade.

Os vouchers são nominais, ou seja, cada beneficiário receberá um vouchers com seu nome como identificação. O repasse para a população ficará sob responsabilidade da gestão de cada município que deverá montar um calendário de entrega com pontos de retirada do vale-gás por cada família beneficiada.

Assim, não há possibilidade de um cadastro para receber o vale-gás, já que seus beneficiários são escolhidos com base nos dados do CadÚnico e a distribuição do benefício é nominal.

Histórico

O vale-gás surgiu inicialmente em abril de 2021 como medida emergencial por causa da pandemia de Covid-19. A parceria entre Estado e a empresa Nacional Gás garantiu repasse de 500 mil botijões para famílias de baixa renda no Ceará.

Após o sucesso da medida e do grande apelo popular, o governador do Estado anunciou no dia 24 de agosto o estudo para implementação da medida como política pública permanente do Estado. Cerca de duas semanas depois, no dia 1º de setembro, os termos foram aprovados na Assembleia legislativa do Estado e a lei que instaurou a distribuição do vale-gás como ação social foi sancionada no dia 14 de setembro do ano passado.

