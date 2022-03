EUA: AIE considera novas liberações de reservas emergenciais de petróleo

O anúncio da Agência Internacional de Energia (AIE) nesta terça-feira, 1º, sobre a liberação de 60 milhões de barris de petróleo de reservas emergenciais ao mercado é um exemplo da parceria e trabalho em conjunto dos países que condenam "a invasão não provocada e injustificada da Rússia à Ucrânia", destacou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, em comunicado divulgado há pouco.

Segundo o comunicado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve em coordenação e consulta intensa com seus aliados e parceiros para decidir sobre a liberação das reservas estratégicas de petróleo. "O presidente Biden deixou claro desde o início que todas as ferramentas estão na mesa para proteger as empresas e os consumidores americanos, inclusive do aumento dos preços nas bombas", escreveu Psaki.

Os estados membros da AIE também concordaram em continuar monitorando os mercados e considerar novas liberações conforme necessário, aponta o comunicado. "Estamos preparados para usar todas as ferramentas disponíveis para limitar a interrupção do fornecimento global de energia como resultado das ações do presidente (Vladimir) Putin. Também continuaremos nossos esforços para acelerar a diversificação do suprimento de energia fora da Rússia e proteger o mundo do armamento de petróleo e gás de Moscou", afirma.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o comunicado, dos 60 milhões de barris de petróleo a serem liberados das reservas emergenciais, 30 milhões de barris virão das reservas estratégicas dos EUA.

Tags