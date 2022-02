Indústria calçadista terá galpão de R$ 4,5 milhões com 500 empregos em Senador Pompeu 

O município de Senador Pompeu, a 267,7 km de Fortaleza, no Ceará, receberá investimento inicial de R$ 4,5 milhões para construção de um galpão industrial para um empreendimento da empresa Sugar Shoes, do setor de calçados. Iniciativa será operacionalizada pela Agência de Desenvolvimento do Estado (Adece) em parceria com a prefeitura da cidade.

A estimativa é de que sejam criados cerca de 500 empregos para garantir o funcionamento da nova fábrica. A Sugar Shoes destaca ainda que a produção no novo empreendimento será de 10 mil pares de calçados por dia. Não foram reveladas perspectivas de quando as obras serão iniciadas e nem de quando a unidade será inaugurada.

Os investimentos iniciais para construção do galpão industrial serão de responsabilidade da Adece, enquanto a prefeitura de Senador Pompeu participará com a doação do terreno. Após a conclusão das obras, as projeções indicam que o montante de investimento final seja de R$ 15,7 milhões somando as aplicações realizadas pelo Estado, município e iniciativa privada.

O montante aplicado resultará no acréscimo de R$ 9,8 milhões no valor do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará, com incremento de R$ 1,2 milhão na massa salarial e R$ 569 mil em encargos tributários. As projeções são do Núcleo de Inteligência da Adece, em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet).

O acordo para consolidação do novo empreendimento no Estado foi firmado por meio de assinatura de convênio entre as partes envolvidas no último sábado, 26 de fevereiro. Participaram da solenidade e assinatura do documento: o governador do Ceará, Camilo Santana (PT); da vice-governadora, Izolda Cela, o diretor de Suporte à Infraestrutura e Patrimônio da Adece, Expedito Parente e o prefeito do município, Murício Pinheiro Jucá.

