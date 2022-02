Ticket Log: gasolina fica a R$ 6,830 em média e etanol a R$ 5,545 nos postos na semana

O valor médio da gasolina nos postos brasileiros na última semana (de 18 a 24 de fevereiro) ficou em R$ 6,830 e o etanol em R$ 5,545, segundo levantamento da Ticket Log. Na gasolina, o preço recuou 0,5% comparado a primeira quinzena do mês. Já o etanol apresentou baixa de até 2% em relação aos primeiros dias de fevereiro.

Entre as regiões brasileiras, o destaque da gasolina mais cara ficou com o Sudeste, (R$ 6,908), valor 1,14% mais caro em comparação à média nacional. A menor média para esse combustível pode ser encontrada nos postos do Sul, a R$ 6,518, preço 4,6% mais barato ante a média nacional.

Os motoristas que abastecerem na Região Norte encontraram o maior preço médio do país para o etanol, a R$ 5,905, valor 6,5% mais caro em relação à média nacional. Já o menor preço foi registrado nas bombas do Centro-Oeste, por R$ 4,979, preço 10,2% mais barato no comparativo nacional, de acordo com o levantamento da Ticket Log.

O estudo é feito com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que administra 1 milhão de veículos ao todo, com uma média de oito transações por segundo.

