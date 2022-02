PIB do México cresce 1,1% no 4º tri e 4,8% em 2021 em segunda leitura

O Produto Interno Bruto (PIB) do México cresceu 1,1% no quarto trimestre de 2021 ante igual período de 2020, segundo informou o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi) nesta sexta-feira, 25, na segunda leitura do dado. O resultado representa uma leve variação positiva em relação à primeira estimativa, que apontou expansão de 1,0%.

Na comparação com o trimestre anterior, o PIB ficou estagnado, de acordo com o órgão. O calculo anterior indicou leve avanço de 0,1%.

Em 2021, o PIB do México registrou expansão de 4,8%, uma revisão negativa ante a alta de 5% na primeira leitura.

