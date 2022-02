Para BCE, preços de energia e confiança devem ser afetados por conflito

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Chistine Lagarde, disse nesta sexta-feira que os preços de energia e o sentimento de confiança do consumidor na região devem ser os dois canais que afetarão a zona do euro em meio à crise na Ucrânia. A autoridade informou que as projeções do BCE serão atualizadas e publicadas em 10 de março, após monitoramento "de perto" pelos dirigentes e revisão abrangente do quadro.

Em coletiva à imprensa, Lagarde afirmou ser "prematuro e inapropriado" concluir que o conflito irá atrasar o aperto monetário pelo BCE, assim como traçar projeções neste momento - uma vez que a situação ainda está se desenrolando.

"Seremos guiados pelos dados", frisou ela, que assegurou ação do BCE para garantir que a liquidez esteja disponível. "Estamos prontos para tomar qualquer ação pela estabilidade de preços e financeira", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Chistine Lagarde afirmou que a flexibilidade será mantida pela autoridade monetária, com o intuito de responder ao desafio atual. "A incerteza retorna agora, por causa de uma guerra", observou.

Tags