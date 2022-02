Cargill afirma que teve navio atingido por projétil na costa da Ucrânia

A gigante norte-americana do setor agrícola Cargill afirmou na quinta-feira, 24, que um de seus navios foi atingido por um projétil na costa da Ucrânia, no Mar Negro. A empresa é uma das maiores fornecedoras de alimentos do mundo.

A Cargill, com sede em Minnesota, opera um terminal de exportação na Ucrânia e disse que o navio ainda está em condições de navegar e segue a caminho da Romênia.

De acordo com um porta-voz da Cargill, ninguém ficou ferido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags