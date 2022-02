BNDES tem lucro líquido recorde de R$ 34,1 bi em 2021; alta é de 65% ante 2020

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES, teve lucro recorde em 2021, de R$ 34,1 bilhões, 65% acima do exercício anterior, resultado fortemente marcado por ganhos com participações societárias (R$ 30,6 bilhões) e com a intermediação financeira (R$ 19,9 bilhões).

Segundo o banco, o lucro também teve impacto nas vendas de ações da Vale, Klabin e JBS.

No quarto trimestre do ano passado, o lucro do banco foi de R$ 7,7 bilhões, com destaque para os dividendos recebidos da Petrobras.

O BNDES fechou 2021 com 167 projetos em sua carteira, dos quais 19 já foram leiloados, o que totaliza investimentos previstos da ordem de R$ 383 bilhões - R$ 109 bilhões referentes aos projetos já leiloados.

