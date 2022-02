Aumentos em derivados de trigo, como o pão, são questão de tempo, diz Sindipan

Sindicato da indústria de panificação já aguarda aumentos dos derivados de trigo por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, dois grandes produtores do insumo. Cadeia produtora internacional deve ser afetada e, países importadores, como o Brasil, também

Aumentos dos produtos derivados de trigo já são esperado no mercado brasileiro. No Ceará, sede de algumas das principais indústrias de pães, massas e biscoitos, o Sindicato da Indústria de Panificação (Sindipan-CE) aponta que o encarecimento dos produtos processados com o insumo devem vir em breve.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Isso deve ocorrer porque Rússia e, principalmente, a Ucrânia são grandes produtores internacionais de trigo. O temor é que o Brasil, que precisa importar boa parte do trigo utilizado na indústria de alimentos é importado, principalmente da Argentina e dos Estados Unidos. O presidente do Sindipan-CE, Ângelo Nunes, destaca o cenário conturbado que já preocupa empresários.

"Quando tem algum fator que vem prejudicar o fornecimento mundial, os países serão atendido pelos outros produtores. E com a demanda aumentando e a oferta aumentando, o preço deve subir no mercado. Ainda está no início, mas estamos em alerta com esse risco, ainda não foi anunciado nenhuma alta, mas isso que se fala e espera no mercado a partir de todos esses fatores", afirma.

Aumento no preço do trigo e o impacto no valor do pão. (Foto: Thais Mesquita)



Ângelo acrescenta ainda que, mesmo as indústrias que firmam contratos de longo prazo, devem ser impactadas, pois o comportamento do mercado é imprevisível após o choque na oferta. "Nas próximas semanas aguardamos o impacto."

Em entrevista à Rádio O POVO/CBN, a gerente do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Karina Frota, destaca que a relação direta entre Ceará e Ucrânia é pouco representativa em importações, mas é mais relevante quando falamos das compras ucranianas de produtos cearenses como os calçados e as frutas.

Analisando o impacto imediato da invasão russa na Ucrânia para o mercado, Karina observa que os mercados de todo mundo estão preocupados pela escalada da tensão. "Nós sabemos que terá impacto por envolver exportadores de commodities agrícolas, de energia. E já percebemos que o preço do petróleo atingiu um valor máximo desde 2014."

Sobre o assunto Ucrânia poderia influenciar ritmo de aumento dos juros nos EUA, diz integrante do Fed

Petrobras monitora crise entre Rússia e Ucrânia

Brasil está preparado para impactos econômicos da guerra, diz Tesouro

Sobre o aumento do preço do trigo, Karina enfatiza que hoje compramos prioritariamente da Argentina, mas ainda não é possível mensurar o tamanho do aumento.



"Acredito que desde o fim da 2ª Guerra Mundial nunca passamos por uma experiência parecida. E, como resultado, a questão cambial, com o dólar começando a declinar ante o real, por conta dos ataques, já subiu mais de 4%. É um momento de profunda incerteza", completa.

Lavoura de trigo no município de Ibirapuitã-RS. (Foto: Embrapa)



A importância da Ucrânia no mercado internacional

Em sua análise sobre a questão, o head de Research da Ativa Investimentos, Pedro Serra, destaca que, como a Ucrânia é uma potência agrícola, o conflito em seu território pode ser amplamente prejudicial para muitas economias ao redor do mundo.

"Com uma das terras mais férteis do planeta, a Ucrânia é um destaque da agricultura europeia há séculos. Atualmente, o país é responsável pela produção de 13% do milho e 7% do trigo mundiais. Além disso, a Ucrânia é um dos maiores exportadores mundiais de outros grãos, como cevada e centeio."

"Caso o surgimento de um conflito bélico na Ucrânia venha a afetar de forma significativa as safras agrícolas do país, podem ocorrer efeitos diversos ao redor do mundo, nomeadamente nos preços de trigo, milho e fertilizantes agrícolas", continua.

De acordo com dados da Organização Mundial de Agricultura (FAO), 14 países compram da Ucrânia o equivalente a mais de 10% de seu consumo interno de trigo. Desses países, um número significativo já apresenta problemas de segurança alimentar, como o Iêmen e a Líbia.

No Brasil, o aumento do preço do trigo, que já vem sendo impulsionado pelas notícias do conflito ucraniano, poderá afetar negativamente empresas listadas na bolsa.

A M Dias Branco (MDIA3), que depende da importação de trigo, assim como a Santa Amália, marca de massas e biscoitos recentemente adquirida pela Camil, deverão sentir efeitos negativos advindos das altas do trigo, observa o analista da Ativa Investimentos.

Tags