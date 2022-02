Vendas de moradias novas nos EUA caem 4,5% em janeiro ante dezembro

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos caíram à taxa anualizada de 801 mil, um recuo de 4,5% em janeiro ante o dado revisado de dezembro, informou nesta quinta-feira, 24, o Departamento do Comércio do país.

O resultado ficou abaixo da projeção de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam recuo de 1,0%, a 803 mil.

O dado de dezembro foi revisado de 811 mil para 839 mil.

