FGV: IPC-S desacelera em 5 das 7 capitais avaliadas na 3ª quadrissemana/fevereiro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em cinco das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de fevereiro, na comparação com a segunda quadrissemana, informou nesta quinta-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV). O IPC-S arrefeceu a 0,33% na terceira leitura do mês, após registrar 0,40% na segunda. A alta acumulada em 12 meses é de 9,35%, menor do que os 9,42% ocorridos no período até a segunda quadrissemana.

O alívio mais significativo no IPC-S Capitais foi registrado em São Paulo, onde a inflação desacelerou de 0,68% para 0,52%. Recife (-0,06% para -0,18%), Belo Horizonte (0,65% para 0,54%), Salvador (0,41% para 0,32%) e Rio de Janeiro (0,49% para 0,41%) foram as outras cidades com descompressão da inflação na terceira quadrissemana.

Porto Alegre (-0,02% para 0,11%), por outro lado, foi a única capital a apresentar avanço nesta leitura, e Brasília manteve o mesmo patamar apurado na quadrissemana anterior, com alta de 0,16%.

