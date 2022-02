Americanas tem lucro de R$ 490 mi no 4º trimestre, alta de 20,5%

A Americanas SA apresentou lucro líquido de R$ 490 milhões no quarto trimestre de 2021, uma alta de 20,5% em relação ao mesmo período de 2020. O resultado, porém, foi impactado pela provisão de Imposto de Renda diferido, no valor de R$ 143,8 milhões. Assim, o lucro líquido ajustado recorrente foi de R$ 345,9 milhões.

Como o balanço divulgado na noite desta quinta-feira, 24, é referente ao período entre outubro e dezembro do ano passado, os resultados ainda não refletem os impactos do ataque hacker sofrido pela empresa, que deixou o site fora do ar por vários dias.

No Ebitda ajustado (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), o resultado foi de R$ 1,072 bilhão, queda de 10,8% em relação ao apresentado no período equivalente de um ano atrás. A margem bruta da companhia foi de 29,7%, queda de 3,5 pontos porcentuais; enquanto a margem Ebitda foi de 11,8%, queda de 4,3 pontos porcentuais.

As vendas totais da companhia foram de 18,108 bilhões, alta de 28,3%. A receita líquida foi de R$ 9 bilhões, alta de 21,7%.

