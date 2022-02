Veja como comprar produtos no Exterior sem pagar o valor de importação no Dei Valor

Agora, viajantes que entrarem no Brasil por fronteira aérea, marítima ou terrestre poderão trazer até US$ 1 mil em mercadorias sem pagar tributos de importação na alfândega. Veja uma lista de produtos que se enquadram na nova regra assistindo ao novo episódio do Dei Valor, apresentado pelo jornalista Samuel Pimentel