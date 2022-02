Vale reafirma interesse de vender participação na CSP

Após negociação com possíveis compradores vir à tona, empresa enviou comunicado ao mercado confirmando intenção de se desfazer do ativo

Após a negociação da Vale com quatro outras empresas do setor de aço para a venda da participação de 50% na Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) vir à tona, a mineradora enviou comunicado ao mercado reafirmando o interesse em se desfazer do ativo. A manifestação inicial se deu ainda em novembro de 2021, durante o Vale Day - encontro com investidores em Nova Iorque no qual apresentou as perspectivas para os próximos anos.

"A CSP é foco de potencial alienação por ser um ativo non-core para a Vale", diz o comunicado publicado na terça-feira, dia 22, e assinado por Gustavo Duarte Pimenta, diretor executivo de Relações com Investidores da Vale.

Non-core, na linguagem empresarial, significa empreendimentos nos quais a companhia tem participação, mas não fazem parte da principal atividade dela. No caso da Vale, a mineração é o principal negócio. Já a CSP trabalha na produção de placas de aço. Por isso a intenção de venda.

Na sexta-feira, dia 18 de fevereiro, O POVO noticiou em primeira mão que a Vale havia iniciado conversas com as brasileiras Gerdau e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a ArcelorMittal e a russa NLMK.

"Neste momento, entretanto, nenhuma decisão foi tomada em relação à nossa posição acionária na CSP. A Vale manterá o mercado atualizado caso ocorra algum desenvolvimento relevante", conclui o comunicado.

Em operação desde 2016, a CSP é uma join venture formada pela Vale (50%) e pelas sul-coreanas Dongkuk (30%) e Posco (20%). Ao todo, o empreendimento teve um investimento estimado em US$ 5,4 bilhões - o maior feito até agora no Ceará -, o que dotou a siderúrgica de uma capacidade de produção de 3 milhões de toneladas de aço por ano e a promessa de impacto de 12% no PIB cearense.