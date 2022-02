Preço dos imóveis em Fortaleza tem alta de 0,28% em janeiro

No acumulado em 12 meses, o Índice Geral do Mercado Imobiliário Residencial (IGMI-R), que mede a inflação no preço dos imóveis financiados, ficou em 8,20%

Depois de subir 0,81% em dezembro, o Índice Geral do Mercado Imobiliário Residencial (IGMI-R) desacelerou em janeiro para 0,28%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 23, pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). No acumulado em 12 meses, o indicador que mede a inflação no preço dos imóveis financiados ficou em 8,20%. Ainda assim o percentual é menos da metade do apurado na média brasileira ( 16,77%).

No mês, o indicador mostrou que em Fortaleza os imóveis residenciais estão mais caros, porém em ritmo menor do que o constatado no País (0,86%).

De acordo com o levantamento divulgado pela Abecip, todas as dez capitais analisadas na pesquisa apresentaram variações positivas em janeiro. Já na análise de 12 meses, São Paulo foi a única que não apresentou tendência de aceleração. Na realidade, houve praticamente uma estabilidade na variação acumulada em 12 meses (de 21,09% em dezembro para 21,05% em janeiro), mas esse resultado ainda mantém o destaque positivo entre as demais capitais.

Perspectivas para 2022

As perspectivas do setor imobiliário residencial para os próximos meses, tais como avaliadas pelo sentimento dos empresários captado pela Sondagem da Construção Civil do IBRE/FGV, continuam refletindo um cenário de incertezas.

"O item Evolução Recente da Atividade oscilou positivamente pelo segundo mês consecutivo em janeiro, mas ficando ainda abaixo do nível anterior à queda expressiva de novembro de 2021. Por sua vez, o item Tendência dos Negócios, que também havia registrado queda significativa em novembro de 2021, voltou a oscilar negativamente em janeiro. Da mesma forma, o item Demanda Prevista também oscilou negativamente em janeiro, estabelecendo nos últimos meses um comportamento volátil em torno de uma tendência de queda", destacou o relatório.

As variações dos valores dos imóveis residenciais de sete entre as dez capitais analisadas pelo IGMI-R/ABECIP em janeiro ainda mostram ganhos reais no primeiro mês de 2022. A evolução desses valores ao longo do ano continua sujeita a um cenário de incertezas, dada a dinâmica do nível de atividade econômica, da política monetária voltada para o combate da inflação e a massa de rendimentos reais que ainda não apresenta reação significativa.

