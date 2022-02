Petrobras assina contrato para venda de ativos no Polo Norte Capixaba por US$ 544 mi

Em continuidade ao fato relevante divulgado na véspera, a Petrobras informa que assinou nesta quarta-feira, 23, com a Seacrest Petróleo a venda da totalidade de sua participação no Polo Norte Capixaba por US$ 544 milhões. O conjunto é formado por quatro concessões de campos de produção terrestres, com instalações integradas, localizadas no Espírito Santo.

Do montante total da transação, US$ 35,85 milhões serão pagos nesta data, US$ 442,15 milhões no fechamento da transação e até US$ 66 milhões em pagamentos contingentes previstos em contratos, a depender das cotações futuras do Brent.

Os valores não consideram os ajustes devidos até o fechamento da transação, que está sujeito ao cumprimento de certas condições precedentes, incluindo a aprovação pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A produção média do Polo Norte Capixaba em 2021 foi de aproximadamente 6,5 mil barris de óleo por dia (bpd) e 52,2 mil m?/dia de gás natural. A Petrobras é a operadora nesses campos, com 100% de participação.

