Na Alemanha, índice GfK de confiança do consumidor cai a -8,1 em março

O índice de confiança do consumidor da Alemanha caiu de -6,7 pontos em fevereiro para -8,1 pontos em março, segundo projeção divulgada nesta quarta-feira pelo instituto alemão GFK. O resultado de março frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço do indicador a -6,4 pontos, e sugere que a confiança na Alemanha vai retomar sua tendência de queda devido a um forte aumento nos casos de infecção por covid-19, no período que a pesquisa do GfK foi realizada, e ao salto da inflação doméstica. O GfK utiliza dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor do mês seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.

