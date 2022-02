Grupo Transportes sobe 0,87% no IPCA-15 de fevereiro

As famílias brasileiras gastaram 2,01% mais com veículos próprios em fevereiro. O resultado impulsionou o custo do grupo Transportes, de uma queda de 0,41% em janeiro para um avanço de 0,87% em fevereiro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15). Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 23, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo foi responsável por 0,19 ponto porcentual da taxa de 0,99% registrada pelo IPCA-15 neste mês.

Os automóveis novos subiram 2,64%, as motocicletas aumentaram 2,19%, os e automóveis usados ficaram 2,10% mais caros.

Os combustíveis registraram estabilidade de preços (0,00%) em fevereiro. Houve aumentos no óleo diesel (3,78%) e na gasolina (0,15%), mas recuos no etanol (-1,98%) e gás veicular (-0,36%).

O táxi subiu 1,99%, devido ao reajuste de 9,75% nas tarifas no Rio de Janeiro desde 11 de janeiro.

O ônibus urbano aumentou 0,38%, graças ao reajuste médio de 8,55% em Fortaleza a partir de 15 de janeiro.

