Com 1,3 milhão de visitas, Pavilhão Brasil atrai estrangeiros em Dubai

O Pavilhão Brasil na Expo em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, fez sucesso entre os estrangeiros e brasileiros. Desde 1º de outubro, foram cerca de 1,3 milhão de visitantes apenas no espaço dedicado ao Brasil, que tem como principal organizadora a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Em toda a Expo, foram contabilizados 15 milhões de visitantes.

Um grupo de francesas que passou pelas plataformas de interatividade estava empolgado com as descobertas sobre o Brasil. “É muito bonito, nós gostamos do quiz. É diferente dos outros prédios, muito bonito”, disse Lucienne Laurent. Para ela, a melhor parte foi a construção sobre o espelho d'água com os diferentes temas relacionados ao agronegócio, como a sustentabilidade. De acordo com a organização do evento, 70% dos visitantes, no geral, são de outras nacionalidades.